Un jubilé plein d'enseignement

La coopération est étroite et ancienne avec le Togo

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) fêtera prochainement ses 50 ans d’existence. La célébration du jubilé aura lieu au mois de mai au Burkina Faso.

L’organisation a notamment pour mission de coordonner les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des 19 pays membres (Afrique de l’Ouest et Centrale & Madagascar).

Le président de l’Assemblée nationale, Dama Dramani, a reçu mercredi le secrétaire général du Conseil, Bertrand M Batchi. L’occasion d’évoquer le renforcement du partenariat avec les établissements supérieurs publics au Togo