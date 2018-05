Un prof privé pour réviser le Bac

Une assistance précieuse et gratuite

Les épreuves du Bac II auront lieu en juillet. D’ici là, les candidats peuvent compter sur le soutien d’un professeur virtuel pour leur révision.

Conçue par un Togolais, ‘Okpa Bac’ est une application qui propose les annales avec sujets et corrections, des méthodes pour bien réviser, un moteur de calcul des notes ainsi que l’ensemble des cours pour les sections A, C et D (mathématiques, SVT, Anglais, philo …).

A noter que l’appli peut être utilisée sans connexion internet. Pratique dans un pay ou encore peu d’élèves ont accès à une connexion permanente.

Okpa Bac peut être téléchargée gratuitement sur GooglePlay.