Engagements publics et privés en faveur du climat

Alors que l’urgence climatique est bien présente et que l’OCDE alerte les pays sur les efforts à accomplir, la seconde édition du One Planet Summit a lieu ce mercredi à New York.

Le président togolais Faure Gnassingbé est le seul leader africain convié à cet événement.

Une récompense pour son action en faveur des énergies nouvelles.

Il animera le panel 3 du sommet sur le thème ‘Protéger les populations vulnérables’.

Lors de ce forum mondial, qui vise à faire le point sur les engagements pris depuis l’accord de Paris, le président compte soigner son image de leader de la lutte environnementale et encourager la coopération à l’échelle mondiale.

Le Togo a lancé une politique ambitieuse pour développer les énergies renouvelables et offrir à la population l’accès à l’électricité principalement grâce au hors-réseau solaire.

Le pays est directement confronté aux changements climatiques avec l’érosion qui frappe durement son littoral.

Lors du panel, Faure Gnassingbé évoquera cette question et la nécessité de protéger les populations qui vivent sur le littoral et dont les habitations et l’outil de travail est avalé par l’océan.

Trois ans après la signature historique de l’Accord de Paris, cette nouvelle édition du sommet confirmera l’engagement des acteurs publics et privés en faveur du climat, ainsi que leur capacité à traduire cet engagement sur le terrain, à travers des collaborations et des initiatives concrètes au service du bien-être et de la sécurité des populations.

Le sommet débutera à 18h GMT.