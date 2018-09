Ghandi inspire toujours

Des ministres et des dirigeants du secteur de l'assainissement venus du monde entier sont réunis jusqu’au 2 octobre à New Delhi à l'occasion de la Convention internationale Mahatma Gandhi sur l'assainissement (MGISC).

Cette conférence organisée par le gouvernement indien permet aux délégués d'échanger leurs meilleures pratiques.

La convention se terminera par les célébrations du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi et de l'entrée dans sa dernière année du Swachh Bharat ‘Clean India’ Mission (SBM) - la campagne pour un changement de comportement lancée en 2014 par le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le nombre de personnes pratiquant la défécation à l'air libre en Inde est passé de 550 millions en 2014 à moins de 150 millions aujourd'hui.

Le SBM continuera à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable n° 6, qui vise à ‘assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous’.

En Inde, la couverture sanitaire en milieu rural est passée de 39 % en octobre 2014 à plus de 93 % en septembre 2018, et plus de 85 millions de toilettes à domicile ont été aménagées.

Antoine Lékpa Gbégbéni

La MGISC comprend des conférences thématiques et une exposition sur les nouvelles technologies disponibles en matière d’assainissement.

Le Togo est représenté par Antoine Lékpa Gbégbéni, ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'Hydraulique villageoise.

Le pays entend profiter de l’expérience indienne dans le domaine de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement’, a confié dimanche le ministre.

Un sujet qu’il connaît bien. Il fut le directeur général de la Togolaise des Eaux (Tde) avant de faire son entrée au gouvernement en mars 2018.