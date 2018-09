Le futur de notre planète

Ouverture du sommet mercredi après-midi à New York

Alors que l’urgence climatique est bien présente et que l’OCDE alerte les pays sur les efforts à accomplir, la seconde édition du One Planet Summit s'est ouvert mercredi à New York.

Le président togolais Faure Gnassingbé a été convié à cet événement avec ses homologues du Botswana, du Kenya et du Rwanda et de très nombreux leaders internationaux.

Une invitation pour récompenser leurs efforts en faveur des énergies nouvelles.

M. Gnassingbé anime un panel sur le thème de la protection des populations vulnérables.

Des millions de personnes dans le monde sont déjà impactées par les changements climatiques.

Aujourd'hui, ce sont surtout des organismes de développement, soutenus par des financements publics, qui tentent de protéger ces populations.

Alors que les températures continuent de s'accroître, ces investissements doivent être mis au premier plan. En parallèle, les contributions des acteurs privés doivent augmenter pour que des solutions innovantes et efficaces puissent émerger.

Les participantsdébattent de la manière dont la technologie et les solutions fondées sur la nature peuvent nous aider à développer de nouveaux modèles économique

Autour de Faure Gnassingbé, on note la présence de Bill Gates, à la tête de la Fondation Bill et Melinda Gates, de Hilda Heine, président des îles Marshall et de Leontino Balbo , vice-président de The Balbo Group.

Le Togo a lancé une politique ambitieuse pour développer les énergies renouvelables et offrir à la population l’accès à l’électricité principalement grâce au hors-réseau solaire.

Le pays est directement confronté aux changements climatiques avec l’érosion qui frappe durement son littoral.

Lors des échanges, le président togolais a évoqué cette question et la nécessité de protéger les populations qui vivent sur le littoral et dont les habitations et l’outil de travail est avalé par l’océan.

Trois ans après la signature historique de l’Accord de Paris, cette nouvelle édition du sommet confirme l’engagement des acteurs publics et privés en faveur du climat, ainsi que leur capacité à traduire cet engagement sur le terrain, à travers des collaborations et des initiatives concrètes au service du bien-être et de la sécurité des populations.