One Planet Summit se délocalise à l'ONU

Emmanuel Macron mardi à New York

Une deuxième édition du sommet climat, organisé à l'initiative du président français Emmanuel Macron à Paris en décembre dernier, aura lieu mercredi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

‘C'est avec honneur que je partagerai l'expérience togolaise en matière d'électrification qui fait une part très importante au solaire au cours de ce One Planet Summit’, a déclaré Faure Gnassingbé dans un tweet publié mardi.

Emmanuel Macron voulait pérenniser ce rendez-vous : à l'issue du premier One Planet Summit organisé le 12 décembre dernier à Paris à son initiative, il avait exprimé le souhait d'organiser chaque année une réunion de façon à suivre régulièrement les engagements pris par les participants.

La deuxième édition du One Planet Summit se veut une ‘une réunion de restitution’.

Outre le président togolais, d’autres personnalités ont confirmé leur présence comme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York et envoyé spécial des Nations unies pour l'action pour le climat, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI et Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre.

Cette seconde édition du One Planet Summit sera une étape clé pour rehausser l'ambition et accélérer la dynamique en faveur de la protection de notre planète’, explique-t-on dans l’entourage du chef de l’Etat togolais.