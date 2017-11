Attention aux faux comptes sur Facebook

Via les réseaux sociaux, des individus tentent de se faire passer pour le ministre de l’Economie et des Finances pour alpaguer les pigeons en leur promettant faveurs et emplois en échange d’argent.

Sani Yaya a indiqué mercredi qu’il avait saisi Facebook pour demander la fermeture de ce compte frauduleux.

Il est la dernière victime d’une usurpation qui a déjà touché les ministres de la Fonction publique et de la Communication.

Le réseau social est de plus en plus critiqué pour son manque de vigilance.