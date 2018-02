Faussaires expérimentés sous les verrous

Plusieurs centaines de cartes d’identité, de passeports et de nombreux documents administratifs ont été saisis et présentés mardi par l’Office central de répression du trafic Illicite de Drogue et du blanchiment (OCRTIDB).

Une saisie opérée après plusieurs mois d’enquête.

Les faussaires – tous togolais - disposaient d’équipements sophistiqués pour réaliser les faux.

Ce réseau opérait depuis 2011 et proposait une large gamme de documents togolais et étrangers : passeports, permis de conduire, visas pour l’Europe, quitus fiscal, le tout parfaitement immité.