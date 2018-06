10 milliards pour le premier agroparc togolais

Le conseil d’administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé le 27 juin onze nouvelles opérations.

A signaler le financement partiel du Projet de transformation agroalimentaire au Togo dans la région de Kara pour un montant de 10 milliards de Fcfa.

Ce projet développé par les pouvoirs publics porte sur l’aménagement d’un agroparc de 46 ha, la construction de trois barrages, l’aménagement de 6 500 hectares de zones d’activités agricoles planifiées (ZAAP), de 2 500 ha de bas-fonds et de 1 500 hectares en maîtrise totale de l’eau.

Il est également prévu la réalisation de 130 km de pistes, l’électrification de quatorze villages, la réalisation de six mini-AEP et de 80 forages équipés de pompes, la mise en place de dix centres de transformation agricole (CTA) ou centres d’agrégation et la mise en œuvre des actions d’accompagnement et des mesures environnementales.

L’agroparc de Kara est le premier planifié. Huit autres sont prévus.

La BOAD est l’institution de développement de la Cédéao. Son siège se trouve à Lomé.