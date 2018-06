50 ans de bons et loyaux services

Pour la première fois au Togo, le bureau de la Banque mondiale organise des Journées portes ouvertes.

L’occasion pour le grand public de découvrir les actions menées par l’institution dans le pays depuis un demi-siècle.

L’initiative est à mettre au crédit de Pierre Laporte, le directeur Pays et de Joëlle Dehasse, la représentante à Lomé.

Le portefeuille de la BM au Togo s’élève à ce jour à 367,4 millions de dollars.

Un montant significatif qui couvre de nombreux domaines (éducation de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, protection sociale, énergie, climat, développement à la base, emploi des jeunes …).

La Banque accompagne très concrètement le gouvernement dans presque toutes ses actions de développement.

C’est le Premier ministre Komi Selom Klassou qui a inauguré mardi ces Journées portes ouvertes en compagnie de Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification et de sa collègue du Commerce, Bernadette Legzim-Balouki.

‘C’est une occasion spéciale pour nous de célébrer le partenariat entre la République togolaise et la Banque mondiale, un partenariat de très bonne qualité qui date de plus de 50 ans, qui se renforce d’année en année et qui est impulsée par les plus hautes autorités nationales’, a déclaré Joëlle Dehasse.

Portes ouvertes les 19 et 20 juin au siège de la représentation de la Banque mondiale à Lomé