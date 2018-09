50 milliards de dollars en faveur de l’Afrique

La Banque de développement de Chine (BDC), le plus grand établissement financier de développement du monde, a canalisé plus de 50 milliards de dollars d'investissements et de financements en faveur de l’Afrique, apprend-on samedi de source officielle.

La BDC a financé 500 projets répartis dans 43 pays africains, a précisé Liu Yong, le porte-parole et économiste en chef de l’institution.

Il a indiqué que les financements s’étaient orientés vers les infrastructures, l'énergie, l'exploitation minière, les télécommunications, le secteur bancaire.

La BCD s'est engagée à investir dans les prochains mois 4,6 milliards de dollars dans plus de 90 projets dans 36 pays africains.

Les prêts spéciaux de la Banque destinés aux petites et moyennes entreprises africaines de 32 pays ont vu leur quota augmenter à 6 milliards, dont 4,2 milliards de dollars de prêts.

La BDC est actionnaire depuis 2004 de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) qui couvre les 8 pays de l’UEMOA.

Elle met régulièrement à disposition de la BOAD des crédits de plusieurs dizaines de millions de dollars pour lui permettre de financer des projets de développement publics et privés dans la zone UEMOA.