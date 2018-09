93% des prêts FNFI ont été remboursés

Depuis sa création, le Fonds national de la finance inclusive et ses partenaires ont accordé pour plus de 75 milliards de Fcfa de prêts à un million et demi de Togolais.

Bonne surprise, le taux de remboursement est exceptionnel, 93%, à en croire les responsables du FNFI. Bien mieux que l’année dernière (62%).

‘C’est un très bon indicateur en terme de qualité du portefeuille. Nous prêtons certes aux personnes défavorisées, mais ils remboursent bien. Naturellement, il y a aura toujours des impayés’, a déclaré mardi Mazamesso Assih, la secrétaire d’Etat chargée de la Finance inclusive.

Elle a annoncé un désengagement progressif de l’Etat du Fonds ; les banques et les institutions de micro-crédit prendront le relais.

D’ici 2019, le FNFI obtiendra son autonomie financière. Mais ces évolutions ne signifient pas une réduction de la voilure et des prêts accordés à ceux qui en ont le plus besoins, femmes, jeunes, artisans, agriculteurs …

‘Il faut prendre des dispositions pour la pérennisation de cet outil. Quelques soient les priorités de l’Etat, nous devons permettre aux populations de trouver des solutions à leurs besoins financiers. Le FNFI va voler de ses propres ailes avec les mêmes qualités de services’, a précisé Mme Assih.