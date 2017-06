Accord entre la BRVM et la Bourse de Shanghai

Signature du MOU entre Hongyuan Huang et Edoh Kossi Aménouvé

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et la Bourse de Shanghai (Shanghai Stock Exchange) ont signé jeudi un mémorandum d’entente.

L’accord porte sur le développement du marché actions et de la dette, la création de nouveaux produits financiers, l'amélioration des plateformes de cotation et des outils de surveillance du marché, la double cotation et le partage d’expériences dans le cadre de l’adoption des normes internationales en matière boursière.

En s’alliant à la Bourse de Shanghai, la quatrième bourse la plus importante au monde, la BRVM entend bénéficier de son expérience, de son avancée technologique et encourager l’investissement en portefeuille chinois, notamment des fonds de pension, des compagnies d’assurance et banques ainsi que des particuliers sur le marché financier de l’UEMOA.

Les Etats de l'Union et les institutions communautaires pourront également envisager d'émettre des Panda Bonds pour une additionalité des ressources en vue du financement des économies.

La BRVM devient ainsi la première Bourse en Afrique de l'Ouest à signer un partenariat avec celle de Shanghai.

Au 31 décembre 2016, la Bourse de Shanghaï comptait 1 226 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de 4 103 milliards de dollars.

La BRVM est une bourse électronique commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Elle est dirigée par le Togolais Edoh Kossi Aménouvé.