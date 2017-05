Agropoles et appui budgétaire

Le Premier ministre Komi Selom Klassou s’est entretenu mercredi avec Serge Marie Nguessan, le représentant de la BAD (Banque africaine de développement) au Togo.

L’institution qui appuie depuis des années les politiques de développement travaille sur deux nouveaux projets dont des missions d'experts viennent d'arriver à Lomé.

Le premier concerne la création d’agropoles et le second porte sur un nouvel appui budgétaire, suite logique du programme de soutien récemment conclu entre Lomé et le Fonds monétaire international (FMI).