Alliance Ecobank-Moov dans la banque mobile

Ecobank et Moov ont annoncé vendredi à Lomé leur partenariat pour le développement du mobile banking au Togo.

Les abonnés au réseau Moov qui ont un compte chez Ecobank pourront effectuer des transactions via leur smartphone.

L’opérateur dispose déjà d’une application de transferts et de paiement appelée Flooz. Elle sera interconnectée avec ce nouveau service.

La banque mobile se développe très rapidement partout en Afrique.

L’appli Ecobank Mobile est disponible dans 33 pays d’Afrique, offrant des services bancaires et des transactions 24h/24, 7j/7, dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues (anglais, français, portugais et espagnol).