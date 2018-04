L’opérateur de téléphonie mobile sud-africain a annoncé mercredi un partenariat avec Ecobank afin de renforcer l’offre de produits financiers numériques et l’inclusion.

Ecobank, dont le siège est au Togo, utilisera MTN Mobile Money pour les transferts et pour stimuler l’innovation dans le domaine de l’épargne et des crédits mobiles et pour proposer des solutions de paiement numérique aux consommateurs, aux commerçants et aux entreprises..

Le Groupe Ecobank est présent dans 36 pays africains.