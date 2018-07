Le Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des Administrations fiscales (CREDAF) tient depuis lundi une réunion à Lomé.

33 délégués issus de13 pays membres réfléchissent aux voies d’exécution pour améliorer l’efficacité du recouvrement de l’impôt.

Le CREDAF regroupe les hauts responsables des administrations fiscales de 30 pays d’expression française situés sur 4 continents.

Chaque année, il organise près d’une dizaine d’événements internationaux, auxquels participent régulièrement des représentants de nombreuses organisations et institutions internationales (OCDE, PNUD, FMI, Banque mondiale, OMD, OIF…), des universitaires ou experts dans le domaine de la fiscalité : conférence, séminaires de directeurs, groupes de travail (chargés d’élaborer chaque année un guide pratique) et autres réunions thématiques, en collaboration avec les pays d’accueil.

Le séminaire de Lomé fait partie de ces rencontres thématiques régulières.

‘La mission de recouvrement est la plus essentielle et la plus difficile à réaliser car affectant directement le patrimoine des entreprises’, a indiqué Kodjo Tépé Adédzé, le commissaire général de l’Office togolais des recettes (OTR), à l’ouverture des discussions.

‘Si la relance des défaillants ne donne pas de résultats, il importe de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé. Nous devons définir en fonction des enjeux, des actions a mettre en œuvre pour optimiser ce genre de recouvrement, a précisé Jean-Marc Niel, le nouveau secrétaire général du CREDAF.

Le Togo fait partie des 5 pays administrateurs de l’organisation.

Le prochain séminaire organisé par le CREDAF aura lieu cette année en Algérie.