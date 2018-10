Dans la perspective des assemblées d’automne du FMI et de la Banque mondiale qui se tiendront à Bali, du 12 au 14 octobre 2018, Bruno Le Maire et ses homologues ministres des Finances de la Zone franc se sont réunis lundi pour discuter des grands enjeux économiques et monétaires d’intérêt commun.

Le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, participait aux travaux.

Les débats ont permis d’aborder les sujets fondamentaux pour le développement des pays africains de la Zone franc que sont la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et la mobilisation des recettes fiscales. Les ministres analyseront également l’état de la convergence en Zone franc.

Conscients de la nécessité de renforcer l’intégration régionale, les Etats de la Zone franc ont mis en place des mécanismes de revue périodique incitant les Etats à harmoniser leurs politiques macroéconomiques.

A l'issue des discussions, un plan d’action a été adopté sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les partenaires se sont engagés à améliorer la mobilisation des recettes fiscales au sein de la Zone franc pour une croissance durable.

La zone franc constitue un espace monétaire et financier qui lie la France à quatorze pays africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, pour l'Afrique centrale et les Comores.