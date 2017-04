Le Groupe bancaire Oragroup a lancé la deuxième tranche d’une émission de billets de trésorerie d’un montant total de 35 milliards de Fcfa (53,3 millions d’euros) par appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

A l’issue de la première tranche de l’émission, entamée le 1er septembre 2016, Oragroup avait levé 21,2 milliards (32,3 millions d’euros), soit une sursouscription de 6 %. Oragroup entend utiliser ces nouvelles marges de manœuvre pour investir dans l’extension du réseau Orabank et des services à la clientèle, essentiellement les particuliers et les PME.

La durée de l’emprunt sur 18 mois assure un taux d’intérêt de 5,75 % brut par an. Ce programme d’émission - agréé par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et arrangé par les deux sociétés de gestion et d’intermédiation SGI Togo et CGF Bourse - bénéficie d’une garantie à 100 % du Fonds Gari avec l’appui de son principal actionnaire African Guarantee Fund (AGF), créé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les souscriptions peuvent être effectuées auprès de toutes les sociétés de gestion et d’intermédiation agréées de l’UMEOA. Cette opération par appel public à l’épargne fait suite à un prêt interbancaire de 20 milliards de francs CFA obtenu en juillet 2016 auprès de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

‘Les marchés nous ont fait confiance pour la première tranche de l’émission de billets de trésorerie qui s’est achevée en octobre 2016. Depuis, nos comptes pour l’exercice 2016 sont venus confirmer la bonne santé du groupe avec un produit net bancaire (102 228 millions de francs CFA) et un résultat net (15 150 millions de francs CFA) en croissance de respectivement 8,5 % et 90 % par rapport à 2015. Faire appel aux investisseurs régionaux est un motif de satisfaction car cela prouve la capacité croissante de l’épargne locale à contribuer à approfondir le secteur financier ouest-africain’, a indiqué Binta Toure Ndoye, Directrice générale d’Oragroup.

Depuis 2009, Oragroup dont le siège est au Togo a connu une forte croissance, passant d’une présence dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans douze pays.

La montée en puissance s’est accompagnée accélérée du rachat du réseau des Banques régionales de solidarité (BRS), en 2013.

Dans l’attente de la prochaine assemblée générale du groupe qui validera les résultats 2016, la taille du bilan s’établit à plus de 1 630 milliards de francs CFA (2,4 milliards d’euros), les dépôts de la clientèle à 1 060 milliards de francs CFA et les crédits à 1 118 milliards de francs CFA. Le Groupe compte aujourd’hui 1 650 collaborateurs et plus d’une centaine d’agences.