Budget à dominante sociale

Les députés ont adopté mardi le budget 2017 qui s’équilibre en recettes et en dépenses.

La loi de finances met en évidence une nouvelle orientation de la politique budgétaire désormais axée sur des investissements sociaux en vue de promouvoir une croissance inclusive.

46% du budget est consacré au social à travers des projets tels que le Programme d’urgence de développement communautaire et le Programme d’appui aux populations vulnérables (PATV).

Pour garantir la gestion de la dette, la loi prévoit l’arrêt des préfinancements et la recherche de prêts concessionnels.

Le ministre de l’Economie et des Finances Sani Yaya a réaffirmé l’engagement du gouvernement à utiliser rationnellement le budget par une observation rigoureuse des procédures en matière d’exécution des dépenses afin d’éviter l’accumulation des arriérés et tout dérapage.

‘Le gouvernement est déterminé à créer un environnement propice pour l’accélération de la croissance et par ricochet la réduction sensible de la pauvreté des populations les plus vulnérables grâce aux investissements sociaux prévus dans la loi de finances’, a-t-il déclaré devant les députés après l’adoption du texte.