Chiffre d'affaires en hausse en Afrique

Le Groupe Maroc Telecom vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2018.

A fin juin 2018, les activités de l’opérateur à l’international ont réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 7,4%

Cette hausse est tirée par la croissance des revenus des nouvelles filiales notamment en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo, du retour à la croissance des activités au Mali et de l’accroissement de l’usage Data et Mobile Money.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés des activités à l’international ressortent en baisse de 27,2% en raison principalement de la hausse des investissements qui accompagnent le développement de la 3G et de la 4G dans les pays où des licences ont été obtenues. C’est le cas au Togo.

Maroc Telecom a acquis le 26 janvier 2015, 95% du capital de l’opérateur mobile togolais. Atlantique Telecom Togo. Les services sont proposés sous la marque Moov.

Etisalat (Emirats arabes unis) détient 70% du capital de Maroc Telecom ; le reste est contrôlé par le royaume.