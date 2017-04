Collecter l’impôt avec doigté

Les administrations fiscales des pays membres de la Cédéao examinent depuis mardi à Lomé les moyens de rendre la collecte plus efficace. C’est évidemment l’ambition de tout service des impôts qui se respecte.

La 12e assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines (FAFOA) évoquera, notamment, la mutualisation de certains moyens et le partage d’expériences.

Au Togo, l’Office togolais des recettes (fusion de la douane et des impôts) a d’ores et déjà introduit des innovations comme une meilleure formation des agents du fisc, une stratégie de recouvrement plus performante et des campagnes d’information en direction des contribuables.

Kodzo Adédzé, le nouveau Commissaire général par intérim de l’OTR, entend dépasser les objectifs de recettes réalisés en 2016 tout en ne frappant pas trop fort les entreprises et les particuliers sujets à l’impôt pour ne pas affecter l’activité économique.