Croissance de la banque de détail en Afrique

Le cabinet McKinsey Global Banking a publié vendredi un nouveau rapport sur la banque de détail en Afrique.

Le rapport révèle que les marchés bancaires africains comptent parmi les plus dynamiques au monde. Le marché bancaire de l'ensemble du continent est le deuxième marché mondial en termes de croissance et de rentabilité.

Près de 300 millions d'Africains ont aujourd'hui un compte en banque, un chiffre qui pourrait passer à 450 millions dans 5 ans.

Le rapport illustre quatre segments des marchés africains : depuis les marchés avancés comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, aux marchés en transition à croissance rapide comme le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire, en passant par les géants endormis comme l'Algérie, le Nigeria et l'Angola, ou encore les marchés bancaires naissants comme la RDC et l'Éthiopie.

L’étude réalisée par McKinsey Global Banking intéressera particulièrement le secteur bancaire togolais en plein essor. Une dizaines d’établissement de détail veulent profiter du développement de la bancarisation et de l’e-banking à l’instar d’Ecobank et d’Orabank.