Croissance vigoureuse et réduction de la pauvreté

Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, et Cemile Sancak (FMI)

Le Fonds monétaire international et les autorités togolaises ont annoncé mercredi la signature d’un accord concernant la facilité élargie de crédit (FEC).

Le pays pourra bénéficier d’un prêt ultra-concessionnel de 238 millions de dollars destinés à financer les secteurs prioritaires, notamment dans le domaine social.

Un prêt avantageux : taux à 0% remboursable sur une durée de 10 ans avec un différé de 5 ans.

La FEC dont devrait bénéficier le Togo dès avril prochain, après accord du conseil d’administration du FMI, fournit une aide financière aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements.

La FEC soutient les programmes économiques des pays qui visent à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomiques tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Elle peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser de l’aide étrangère.

Les pays qui ont recours à la FEC acceptent d’appliquer un ensemble de mesures qui contribueront sensiblement à stabiliser durablement leur situation macroéconomique à moyen terme.

Les programmes appuyés par la FEC doivent être fondés sur la propre stratégie de croissance du pays et viser à préserver les objectifs sociaux.