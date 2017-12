De l'argent frais pour financer les exportations africaines

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank),institution financière multilatérale créée par des gouvernements africains et des investisseurs institutionnels, ont signé deux accords conformes à la finance islamique d’un montant de 150 millions de dollars pour faciliter et financer les exportations entre les pays africains et à l’international.

Le Togo est membre d’Afreximbank depuis 2016.

L’institution prévoit une série de levées de fonds pour augmenter son capital : plus de 400 millions de dollars sous la forme d’émission d’obligations sur les marchés internationaux et 500 millions de dollars de crédits auprès d’un pool de banques internationales.