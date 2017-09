Des banquiers encore trop frileux

Les dépôts bancaires ont bondi de 20% en un an pour atteindre 1.535 milliards de Fcfa, a indiqué vendredi Kossi Tenou, le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Les crédits sont également en hausse de 18% mais avec une persistance de la dégradation du portefeuille.

Et comme à chaque réunion du Conseil national du crédit, il est demandé aux banques d’être plus généreuses dans l’octroi de prêts aux particuliers et aux entreprises tout en prenant soin au préalable de s’assurer de leur solvabilité.

C’est le b-a ba du métier de banquier.

Le bureau d’information sur le crédit est en mesure de les renseigner mais il est encore très peu mis à contribution. Ce qui, au final, peut aboutir à de mauvaises surprises.