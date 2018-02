Ecobank va se développer dans la banque mobile

Ecobank, dont le siège se trouve à Lomé, entend repenser complètement sa stratégie, a confié à Reuters le directeur général Ade Ayeyemi.

La banque panafricaine va limiter son expansion vers de nouveaux marchés sur le continent et réduire le nombre agence.

En revanche, elle veut investir dans le e-banking en prenant en compte le taux d’équipement de plus en plus important en smartphone.

'Notre ambition n’est pas de croitre avec une présence dans plus de pays, mais de connecter nos clients’, a expliqué M. Ayeyemi.

La banque digitale permet l’ouverture de comptes à distance et le paiement sans cartes de crédit. Simple pour le consommateur et économique pour la banque en terme d’infrastructures et de personnels.

L’objectif d’Ecobank est de s’imposer sur le marché du détail et de capter des clients disposant de faibles revenus.

L’efficacité de la banque mobile n’est plus à démontrer. Son succès est fulgurant en Afrique de l’Est, particulièrement au Kenya et en Tanzanie.

Ecobank avait annoncé en août dernier un résultat déficitaire pour la première fois depuis 10 ans.