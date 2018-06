En 3 ans, le portefeuille de la BM a triplé

Joëlle Dehasse, la représentante de la Banque mondiale, a fait ses adieux jeudi au Premier ministre Komi Selom Klassou.

L’occasion de faire le bilan de la coopération avec le Togo.

‘En 2015, à mon arrivée au Togo, le portefeuille de la Banque était d’environ 150 millions de dollars. Il est aujourd’hui de 350 millions. Nous avons donc triplé le portefeuille. Nous avons également redynamisé certains secteurs comme ceux de l’énergie et de l’agriculture et renforcé l’appui à la santé et à l’éducation’, a-t-elle indiqué.

Joëlle Dehasse quitte le Togo, mais pas l’Afrique. Elle prendra le même poste à Niamey (Niger).