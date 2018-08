En bon père de famille

Pas un jour ne passe sans la création d’un nouvel organisme de microfinance. Le secteur en croissance attise les convoitises.

Actuellement, 75 structures opèrent au Togo, mais seulement 54 sont en conformité avec la réglementation et disposent d’une autorisation. Dix d’entre-elles ont été fermées par les pouvoirs publics l’année dernière.

Un ménage salutaire qui n’est pas achevé.

‘Fréquemment, les populations déposent leur argent auprès d’institutions dont elles n’ont pas vérifié la solvabilité ou si elles disposent d’une autorisation. Les clients sont invités à la plus grande prudence. On ne pourra pas jouer le rôle de médecin après la mort’, explique Yombo Hodanou, le président de l'association professionnel des systèmes financiers décentralisés du Togo (Apsfd).

Régulièrement, la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) rappelle les dangers que font courir aux clients ces organismes pas tous réglo.

Elle n’est pas seule. Le ministère de l’Economie et des Finances assure un contrôle de plus en plus étroit sur l’ensemble des institutions opérant au Togo.