Energies propres : le Togo est-il un eldorado ?

Quelles sont les économies émergentes ou celles des pays en développement où il est le plus profitable d'investir dans les énergies propres (éolien, solaire, bioénergie …) ?

C’est l’objet d’une étude réalisée chaque année par Bloomberg New Energy finance. L’édition 2018 sera publiée prochainement.

Dans ce cadre, un équipe de Bloomberg est au Togo pour évaluer le potentiel de ce pays.

‘L’étude Climatescope 2018 constitue pour notre pays, le début d’un processus qui permettra d’identifier les domaines à renforcer pour développer le secteur des énergies renouvelables et attirer plus d’investissements en tenant compte des pratiques optimales en matière de transition énergétique. Cette étude est d’autant plus pertinente que ses conclusions apporteront un éclairage au pays dans ses efforts visant à renforcer son attractivité pour les investissements’, souligne un communiqué de la Cellule ‘Climat des affaires’.

Le Togo s’est lancé récemment dans un programme d’électrification rural de grande ampleur en partenariat avec une société britannique. D’autres projets sont en gestation et pourraient intéresser les investisseurs.