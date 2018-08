Fintech : Mojipay vise la Diaspora

Les applications de transfert d’argent et de paiement mobile sont de plus en plus nombreuses en Afrique. Simples à utiliser, elles évitent aux utilisateurs de longues queues à la Poste ou dans les officines spécialisées. En outre, les taux de commissions sont très bas.

Une nouvelle appli togolaise propose toutes les fonctionnalités déjà éprouvées chez les concurrents.

Mojipay veut se positionner sur le marché de niche de la Diaspora togolaise qui représente des dizaines de millions de dollars chaque année.

La startup est finaliste de l’Ecobank Fintech Challenge, un concours pour les nouvelles entreprises de la technologie africaine spécialisée en finance.

Le verdict sera connu le 30 août. La société victorieuse recevra un soutien financier de la banque.