Fiscalité : le Togo assure la présidence du CREDAF

Le Togo a pris la présidence du Centre de rencontres d’études des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF), à l’issue de son colloque annuel qui vient de s’achever à Lomé.

Le CREDAF est une association francophone non gouvernementale qui regroupe les hauts responsables des administrations fiscales de 30 pays d’expression française situés sur les 4 continents. Le Togo prendra la présidence de l'organisation à l'issue des travaux.

Adoyi Essowavana, le commissaire aux impôts de l’Office togolais des recettes (OTR) assurera la présidence pendant un an.

Il travaillera à un renforcement de la coopération des administrations fiscales dans des domaines du contrôle fiscal, des procédures d’enquêtes et de recoupements, d’échange d’informations, d’identification des contribuables et du foncier, une niche fiscale non négligeable.