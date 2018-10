Franc CFA : réunion lundi à Paris

Les ministres des Finances de la zone franc et de France, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales se retrouvent lundi à Paris pour leur rencontre bi-annuelle.

Selon les services du Trésor français, les discussions porteront sur la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la mobilisation des recettes fiscales et l’état de la convergence en Zone franc.

La zone franc constitue un espace monétaire et financier qui lie la France à quatorze pays africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, pour l'Afrique centrale et les Comores.

La précédente rencontre s’était déroulée en avril dernier à Brazzaville.