L'OTR cherche à généraliser la télédéclaration

Pour les entreprises, la télédéclaration est un moyen simple et moderne de rester en règle vis à vis de l’administration fiscale. Les informations sont envoyées dans les délais, sans paperasse inutile.

Sauf que les innovations n’enchantent guère les contribuables.

Selon l’Office togolais des recettes (OTR), le nombre de télédéclarants est encore trop modeste.

Il y a les entreprises peu ou pas informatisées qui travaillent à l’ancienne et pour lesquelles internet reste un mystère et les dépôts via le numérique une procédure compliquée, et il y a celles qui pensent passer entre les mailles du filet en évitant de se faire identifier par les impôts. Le cas n’est pas propre au Togo. Des comportements similaires sont observés dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest.

L’OTR a quand même décidé de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des PMI-PME afin de les inciter à utiliser la plateforme numérique.

Saura-t-il trouver les mots justes pour convaincre ?