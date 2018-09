La BAD est un catalyseur pour la mobilisation de ressources

La revue du Document de Stratégie Pays (DSP) 2016 – 2020, combinée avec la revue du portefeuille du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), a été l’objet d’une concertation mardi à Lomé.

Le DSP oriente les interventions de la BAD qui se positionne en tant qu’animateur, connecteur et catalyseur pour la mobilisation de ressources.

L’objectif de la Banque est d’aider l’économie togolaise à exploiter ses points forts tout en contribuant à atténuer l’effet des contraintes.

Le résultat final recherché étant une croissance économique plus forte et créatrice d’emplois.

La stratégie est articulée autour de deux piliers que sont le développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle et l’appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale.

L’objectif majeur est d’accompagner le Togo à améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers le développement intégré des pôles agricoles avec les agropoles et l’accès à l’énergie.

La réunion était présidée par Mongo Aharh-Kpessou, le secrétaire permanent chargé des reformes au ministère de l’Economie et des Finances, et Khadidia Diabi, la représentante de la BAD au Togo.

On notait également la participation du ministre de l'Agriculture, Ouro-Koura Agadazi.