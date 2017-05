La BAD met le cap sur l'Asie

Le palais des expositions d’Ahmedabad (900 km de Delhi), accueille depuis lundi les assemblées générales du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, participe à ces travaux en qualité de Gouverneur.

Les 3000 délégués débattent pendant 5 jours des principales questions de développement et de la performance de la Banque dans la réalisation de son mandat.

‘Transformer l’agriculture pour créer de la richesse en Afrique’ est le thème central choisi cette année.

Les assemblées mettent en avant l’une des principales créations de la BAD, à savoir les activités des agri-preneurs, une initiative à l’échelle du continent, lancée pour attirer les jeunes diplômés vers l’agriculture en tant qu’activité lucrative.

Les discussions portent sur la manière dont les priorités du Top 5 de la Banque, en particulier l’agriculture et l’énergie, peuvent être exploitées pour promouvoir la transformation de l’Afrique.

En outre, des forums de haut niveau sont organisés sur des thèmes comme l’agro-industrie, la transformation agricole, les solutions énergétiques créatives pour stimuler l’agriculture, le financement innovant des activités agricoles , le rôle des femmes dans l’agriculture.

L’ambition de la BAD est de placer l’Afrique au sommet des chaînes de valeur agricoles.

L'institution investira 24 milliards de dollars EU dans l’agriculture et l’agro-alimentaire sur le continent au cours des 10 prochaines années. Elle aidera le Togo à développer des agropoles pour permettre au pays de lancer une industrie de transformation.

‘Les assises annuelles de la BAD n’offrent pas uniquement aux gouverneurs et aux autres délégués la possibilité de se pencher sur les problèmes et les défis communs auxquels nous sommes confrontés : elles constituent également l’occasion idéale pour l’Inde et l’Afrique d’approfondir leur coopération économique et leur partenariat’ a indiqué Arun Jaitley, le ministre indien des Finances.

C’est la première fois que les Assemblées annuelles se déroulent en Inde, signe que ce géant asiatique a de grandes ambitions en Afrique.

Plusieurs panels auront lieu axés sur la coopération entre Delhi et l’Afrique de l’Ouest.

En 2018, les assemblées auront lieu en Corée.

La BAD dispose d’un capital souscrit de 81,79 milliards de dollars. L’institution a approuvé 5.279 opérations pour un montant total de 131,63 milliards de dollars en prêts et en subventions depuis sa création en 1964, afin de soutenir le développement économique et le progrès social de ses 54 pays membres régionaux.