La BID accompagne la montée en gamme de l'enseignement supérieur

Le ministre de l’Economie et des Finances participe depuis le début de la semaine à Djeddah (Arabie Saoudite) à la réunion annuelle de la Banque islamique de développement (BID).

En marge des assemblées, il a signé jeudi un accord de financement de 9,09 millions d’euros (environ 5,9 milliards de Fcfa) qui servira à appuyer l’enseignement supérieur en sciences et en ingénierie, et sera exécuté dans les deux universités publiques (Lomé et Kara).

Le projet comporte plusieurs composantes, notamment la mise à niveau de l’infrastructure physique institutionnelle ; l’amélioration de la compétitivité et la pertinence dans l’enseignement supérieu.

Il est prévu la mise à niveau de 16 laboratoires pédagogiques et des dotations en R&D.

En 2016, la BID avait accordé au Togo des financements concessionnels pour un montant total de 194 millions de dollars.