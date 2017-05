La BIDC cherche à lever 50 milliards

La Banque d’investissement de la Cédeao (BIDC) vient de lancer un emprunt obligataire par appel public l’épargne de 50 milliards de FCFA sur le marché régional de l’UEMOA couvrant la période 2017-2027, soit 10 ans pour un taux d’intérêt de 6,10%.

Le prix de l’obligation est de 10.000 F. La souscription ouverte aux personnes physiques et morales des 8 Etats de l’Union s’achèvera le 2 juin prochain.

Les dirigeants de la banque expliquent que cette mobilisation de ressources importantes, 4ème du genre, vise à financer les projets intéressants de l’union, notamment, dans les secteurs de l’énergie, industrie, hôtellerie, infrastructures etc.

La BIDC est une institution financière internationale créée par les 15 Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, parmi lesquels le Togo.

La Banque à son siège à Lomé et est la première institution régionale de financement de l’investissement et du développement en Afrique de l’Ouest et un instrument efficace de lutte contre la pauvreté, de création de richesse et de promotion de l’emploi en vue du bien-être des populations de la région.

La mission de la BIDC est de contribuer à la création des conditions permettant l’éclosion d’une Afrique de l’Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et parfaitement intégrée.