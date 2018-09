La BM va aligner sa stratégie sur le PND

Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale (BM) en charge des Ressources humaines, s’est entretenu mardi à Lomé avec le Premier ministre Komi Selom Klassou.

M. Diagana connaît bien le pays ; il fut directeur des opérations pour le Togo.

'Nous avons discuté avec le Premier ministre du Plan national de développement (PND), un programme que nous trouvons cohérent et pertinent. La Banque mondiale va réviser sa stratégie de coopération avec le gouvernement pour l’aligner sur le PND de façon à avoir plus d’impact et faire en sorte que le Togo puisse être 100% bénéficiaire des actions et des initiatives que la Banque Mondiale engage pour atteindre notre double objectif de l’élimination de l’extrême pauvreté et de prospérité partagée’, a-t-il déclaré à l’issue du rendez-vous.

Un rendez-vous auquel étaient associés la représentante de la BM à Lomé, Hawa Wagué Cissé, et le ministre de la Planification, Kossi Assimaïdou.

Ousmane Diagana effectue une tournée des Bureaux régionaux de la Banque.