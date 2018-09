La BRVM doit innover et anticiper

La Bourse régionale d’Abidjan (BRVM) a lancé mardi un concours de Projets Fintech qui vise à sélectionner des talents initiateurs de projets qui bénéficieront d’un accompagnement pour mettre en œuvre leurs projets dans son laboratoire ‘BRVM Fintech Lab’.

Ce concours s’inscrit dans le cadre global de l’AfricaFinLab qui est une initiative continentale de développement et de promotion de l’innovation en finance.

Avec les évolutions récentes des technologies disruptives telles que la Blockchain, le Big Data, l’intelligence artificielle, etc., les métiers de la finance connaissent des mutations profondes et une remise en cause de leurs modèles de fonctionnement. Les acteurs doivent passer d’un rôle de fournisseurs de produits et services à celui de catalyseurs.

A travers la mise en place d’un laboratoire des technologies numériques, la BRVM souhaite accompagner le système financier sous régional dans l’innovation et l’anticipation sur les disruptions futures.

A ce titre, elle permettra à de jeunes talents, âgés de 18 à 40 ans ou startups établies dans la région UEMOA, qui sont porteurs de projets innovants ou de thèmes de recherche d’intérêt dans la Fintech, à les mettre en œuvre.

Un jury composé de spécialistes dans les domaines concernés sélectionnera les projets innovants qui permettent de relever de réels défis métiers dans le secteur des services financiers.

Certains candidats retenus auront une période de 6 à 12 mois pour mener à bien leurs projets dans le laboratoire de la BRVM quand d’autres participeront à un hackathon organisé par la BRVM et AfricaFinLab.

La BRVM, est la Bourse régionale des 8 pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle est dirigée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve.

Inscriptions ICI