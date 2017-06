La banque de demain

‘Le développement et la croissance de nos pays ne pourront se faire sans le soutien des nouvelles technologies. Ces outils doivent être pleinement intégrés à l’environnement bancaire et financier pour favoriser l'émergence de nouveaux services et surtout, assurer la bancarisation de nos populations’.

En remettant mercredi à Lomé les prix de l’Ecobank Fintech Challenge, Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, a souligné une nouvelle fois que

Elle a rappelé l’engagement de son pays à accompagner ce mouvement. Le Togo a adopté récemment une série de textes sur la société de l’information et sur les transactions électroniques.

Le pays modernise son réseau internet afin d’offrir à la population tous les avantages du haut débit, qu’il s’agisse de promotion de l’agriculture, d’inclusion financière de développement des start ups, de cashless ou de mobile banking.

Organisé par la banque panafricaine Ecobank, dont le siège est à Lomé, Le Fintech Challenge a permis de recevoir les projets de 850 développeurs. Ceux sélectionnés seront financés et proposés ensuite aux clients dans toute l’Afrique.