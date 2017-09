La confiance est une exigence

Lomé abrite depuis mardi la 6e session de l’Association professionnelle des institutions de garantie d’Afrique (APIGA).

Cet organisme rassemble un certain nombre de fonds africains dont la mission est essentielle.

En effet, les besoins de croissance économique et l’amenuisement des ressources publiques ont conduit la plupart des pays de la sous-région à adopter une stratégie basée sur le développement de l’investissement privé, soutenue par la mobilisation de financements bancaires pour laquelle les fonds de garantie jouent un rôle déterminant.

‘Notre association entend collaborer avec les autorités monétaires et financières, les institutions de développement afin de venir en appui aux entreprises’, a indiqué, Naka de Souza, la vice-présidente de l’APIGA.

L’objectif de la rencontre de Lomé est de faire le bilan des résolutions précédentes et de définir un nouveau plan stratégique pour la poursuite des objectifs que sont la défense des intérêts des membres et le renforcement de la coopération entre les institutions qu’ils animent et l’amélioration des relations banques-garants afin de réduire le volume des contentieux.