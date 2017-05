La fiscalité est au cœur de la dynamique des Nations

Quelles actions pour une administration fiscale efficace ? Vaste question qui est débattue depuis lundi à Lomé lors du colloque organisé par le Centre de rencontres d’études des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF).

Lors de l’ouverture des travaux, le ministre de la Planification, Kossi Assimaïdou, a rappelé qu’en ces temps de crise économique internationale généralisée et de rareté de ressources externes, la mobilisation des recettes domestiques constituait une priorité pour tout Etat soucieux de financer son développement.

M. Assimaïdou a admis que les ressources intérieures devaient devenir la seule source pérenne capable d’accompagner les pays africains vers une croissance durable.

Les participants vont évoquer un renforcement de la coopération des administrations fiscales dans des domaines comme le contrôle fiscal, le renforcement des procédures d’enquêtes et de recoupements, l’échange d’informations, l’identification du contribuable, le commerce électronique et le foncier, niche fiscale non négligeable.

Kossi Assimaïdou n’a pas manqué de présenter la réforme opérée par le Togo avec la création de l’Office togolais des recettes (OTR), fusion de la douane et des impôts.

Présent au colloque, l’ambassadeur de France Marc Fonbaustier a félicité les dirigeants togolais pour leur ‘forte volonté de réformer l’administration et les politiques fiscales’.

Marc Fonbaustier

Il a dressé un constat qui met en évidence certaines incohérences : ‘Les recettes fiscales ont été reconnues comme la première source de financement public du développement. Pourtant, et c’est un paradoxe, l’aide publique consacrée à l’appui aux administrations fiscales demeure très faible, trop faible. Ce constat a conduit la France et ses partenaires à prendre l’engagement collectif de doubler leur assistance technique au profit des administrations d’ici 2020 en signant l’initiative fiscale d’Addis-Abeba’.

Pour M. Fonbaustier, ‘La relation entre la fiscalité, la création ou la circulation de valeurs, de richesses, est devenue évidente au point que la fiscalité structure les circuits économiques, façonne les systèmes productifs, fait l’objet d’arbitrages entre actifs, arme le budget des Etats, finance les grands services collectifs, bref détermine largement la croissance’.

Le diplomate conclu son propos en martelant que la fiscalité était au cœur de la dynamique des Nations.

Le CREDAF est une association francophone non gouvernementale qui regroupe les hauts responsables des administrations fiscales de 30 pays d’expression française situés sur les 4 continents. Le Togo prendra la présidence de l'organisation à l'issue des travaux.