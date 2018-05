La gestion publique par la performance

Les directives de l’UEMOA imposent à chaque pays membre d’appliquer le principe de la gestion axée sur les résultats.

Le budget de chaque Etat membre doit se présenter sous forme d’un budget programme.

Ce document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) est un dispositif qui précise comment les moyens sollicités par chaque organe ou institution seront utilisés pour atteindre les objectifs fixés. Il est constitué d’un ensemble de programmes déclinés en actions, en activités et en tâches. Le budget programme permet, in fine, d’améliorer la gestion par la performance et de mesurer les résultats de chaque institution et de chaque ministère avec des indicateurs y associés, dans le cadre de la gestion axée sur les résultats.

Un séminaire s’est ouvert jeudi à Lomé dirigé le secrétaire permanent du ministère de l’Economie et des Finances, Mongo Kpessou-Aharh, qui représentait le ministre.

‘Le gouvernement, sous l’impulsion du président Faure Gnassingbé, s’est résolument engagé dans la mise en œuvre des reformes notamment en matière de gestion des finances. A ce jour, tous les ministères et la plupart des institutions de la République ont élaboré leur document de programmation. Ils seront présentés aux députés pour information au titre de la gestion 2019’, a indiqué M. Kpessou-Aharh.

Le DPPD sert à la préparation des budgets par les départements ministériels pour une période minimale de trois ans, à titre indicatif.

Les budgets annexes et les comptes spéciaux doivent aussi être présentés sous la forme DPPD, même s’ils ne sont pas assortis d’objectifs et d’indicateurs de performance étant financés par des dotations.

Les objectifs majeurs de la réforme de la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA sont d’assurer la conformité du budget et des programmes de dépenses aux objectifs macroéconomiques, d’allouer les ressources disponibles entre ministères et institutions constitutionnelles, de façon efficace et en conformité avec les priorités stratégiques définies par les Documents Nationaux de Développement, d’améliorer la performance opérationnelle en renforçant l’efficience et l’efficacité dans la prestation des services publics et la conduite des activités administratives et opérationnelles.