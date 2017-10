La nécessaire adaptation de la législation douanière

Le code des douanes devrait être révisé prochainement. L’objectif est de parvenir à une harmonisation depuis la création del’Office togolais des recettes (OTR) qui regroupe la douane et les impôts.

La modernisation du texte donnera les outils à l’administration douanière pour mobiliser plus efficacement les ressources afin de permettre au gouvernement de financer sa politique de développement, tout en renforçant et en facilitant les droits des opérateurs économiques et l'activité des transitaires.