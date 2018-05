La stratégie numérique d’Ecobank récompensée

Ecobank dont le siège est à Lomé, s’est vu décerner le trophée de la meilleure stratégie numérique lors du Retail Banking Conference and Awards qui s’est déroulé à Londres la semaine dernière.

Un évènement organisé chaque année par le magazine britannique Retail Banker.

La stratégie numérique d’Ecobank constitue le pilier de son ambition de devenir le premier prestataire de services financiers aux consommateurs d’Afrique et d’atteindre 100 millions de clients, indique un communiqué.

L’appli Ecobank Mobile est disponible dans 33 pays d’Afrique, offrant des services bancaires et des transactions 24h/24, 7j/7, dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues (anglais, français, portugais et espagnol).