La transparence, ça paye !

L’Union européenne a notifié en décembre dernier aux autorités togolaises le décaissement d'une aide budgétaire de 15,5 millions d'euros, à la suite d'analyse des progrès dans la gestion des finances publiques. C'est également la conséquence de l'engagement aux réformes souscrit par les autorités du pays qui s'est traduit par la conclusion d'un accord sur un programme avec le FMI.

La cérémonie de signature s’est déroulée lundi après-midi à Lomé.

L’appui budgétaire est une modalité de soutien des réformes économiques et sociales par le décaissement de fonds aux budgets nationaux tout en s'alignant sur les politiques et priorités des pays bénéficiaires. Le décaissement est fait sur la base de la réussite des performances dans des objectifs identifiés conjointement avec le gouvernement des pays hôtes.

La stabilité macroéconomique, les avancées dans la réforme des finances publiques, le financement de la politique de développement du pays et la transparence budgétaire, sont entre autres, les critères d'éligibilité à l'appui budgétaire.

Ce programme a pour objectif d'appuyer le gouvernement dans sa politique de réduction de la pauvreté et de la promotion d'une croissance économique inclusive et stable ainsi que sa volonté de consolidation de la gouvernance économique et démocratique.

'La décision de décaissement atteste l'engagement de l'Union européenne pour la bonne gouvernance, le redressement économique et le progrès social inclusif au Togo. Elle est aussi un signe de confiance appuyant la volonté des autorités en faveur des réformes macroéconomiques en cours, a indiqué Nicolas Berlanga Martinez, l’ambassadeur, de l'UE au Togo.