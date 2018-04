Le FNFI annonce le lancement de nouveaux produits financiers

La finance inclusive se porte bien, ses bénéficiaires également.

Ils ont à ce jour 1.448.456 à avoir obtenu des micro crédits grâce au soutien de Fonds national de la finance inclusive (FNFI), une initiative gouvernementale lancée il y a quatre ans.

Ce sont 72,8 milliards de Fcfa qui ont ainsi été octroyés via trois produits spécifiques destinés aux jeunes, aux plus démunis et aux agriculteurs.

Le FNFI a annoncé vendredi le lancement d’une offre complémentaire en direction des femmes vulnérables, de ceux pratiquant une activité à revenus saisonniers et d’accompagnements spéciaux. Enfin, des prêts pour l’achat d’équipements agricoles seront lancé en phase de test dans la région des Savanes.

‘Le FNFI est solidement intégré dans le paysage financier et reconnu au plan national et international. C’est l’institution par excellence de la promotion de la finance inclusive’, a indiqué Manawè Gnaba, le directeur général du Fonds.

Si le dispositif donne pleinement satisfaction à ses promoteurs, il reste à convaincre les bénéficiaires de rembourser dans les délais les crédits accordés. Il y a ceux qui jouent la naïveté et d’autres – les plus nombreux – qui restent persuadés qu’il s’agit de dons.

Mais grâce à des campagnes d’information, la culture du remboursement progresse.