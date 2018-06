Le Togo applique les recommandations du GAFI

Le Togo accorde une grande importance à l’intégrité de son système financier. Il lutte avec détermination contre le crime organisé, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet intérêt se manifeste par une volonté politique clairement affichée de prendre les décisions permettant de mener une lutte efficace contre ces fléaux.

Le Togo a promulgué il y a un mois la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats Membres de l’UEMOA. Il est un membre actif du GIABA (Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest) et dispose de cellules spécialisées au sein de la police, de la gendarmerie et de la douane.

Le Togo est également membre du Groupe d’action financière (GAFI)

Le GAFI a élaboré une série de recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles constituent le fondement d’une réponse coordonnée à ces menaces pour l’intégrité du système financier et contribuent à l’harmonisation des règles au niveau mondial.

Cet organisme impose à chaque membre de réaliser régulièrement une ‘Evaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme’ (ENR).

Le Togo vient de lancer son premier ENR.

‘La compréhension de nos risques nous permettra alors de prendre les mesures idoines pour les atténuer. Cela passe nécessairement par l’élaboration d’une stratégie nationale qui comporte un plan d’action dont la mise en œuvre rendra notre dispositif plus efficace’, a souligné Kossi Toffio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

Les résultats de cette évaluation seront connus début 2019.