Le Togo pas très loin des standards européens

Les PMI/PME appelés à investir en échange d'un IS allégé

A l’initiative du Conseil National du Patronat (CNP), une réunion d’information s’est tenue jeudi à Lomé en présence d’un parterre d’hommes d’affaires et du ministre de l’Economie et des Finances Sani Yaya.

La rencontre a permis de détailler les dispositions en faveur du secteur privé contenues dans la loi de finances 2018, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales et les allègements prévus.

L’objectif du gouvernement est d’offrir aux opérateurs le maximum de souplesse et des conditions favorables à leur expansion.

Il a été question lors des échanges de la ‘fiscalité de porte’ qui sera prochainement harmonisée selon les directives communautaires. Abordé également le principe de l’élargissement de l’assiette fiscale et certaines mesures en faveur du climat des affaires.

Sani Yaya a rappelé que l’IS (impôts sur les sociétés) était passé de 29 à 28%. Un point de moins est envisagé pour cette année. A titre de comparaison, l’Allemagne applique un taux de 25% (34,4% en France !) ; c’est dire que le Togo n’est pas très loin des normes européennes.

‘Je voudrais vous dire que le chef de l’état accorde une importance particulière à ce maillon fort de l’économie qu’est le secteur privé. Nous travaillons pour élargir la base fiscale et l’OTR fait preuve de créativité et de réactivité en matière de niches fiscales afin de desserrer l’étau et parvenir à une politique qui permette à l’Etat de mieux compter sur les entreprises dans leur quête quotidienne d’investissement en vue de favoriser le développement du pays’, a déclaré M. Yaya.

Le ministre de l’Economie et des Finances avait à ses côtés ses collègues du Commerce et de l’Industrie.